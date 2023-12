An alle ADT-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Die technische Analyse der Adt-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,29 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,84 USD weicht um +8,74 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,20 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +10,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adt-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Adt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um 3,83 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -25,83 Prozent für Adt führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Adt um 22,01 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Adt derzeit eine Dividendenrendite von 2,23 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder ändern. Für Adt wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.