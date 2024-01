An alle ABB-Anleger!

Die Abb-Aktie schüttet im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der Branche für elektrische Ausrüstung eine Rendite von 2,59 % aus. Das entspricht einem Unterschied von 0,28 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,87 %. Trotz der etwas niedrigeren Rendite wird die Ertragsbewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Abb in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,79 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" einen Anstieg um 24,81 % bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg im "Industrie"-Sektor von 2,89 % lag die Performance von Abb um 23,9 % darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz wird deutlich, dass die Diskussionsintensität rund um die Abb-Aktie in den letzten Monaten nur gering war. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Abb-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,64 CHF lag, während der letzte Schlusskurs bei 35,94 CHF lag, was einer positiven Abweichung von +6,84 % entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in der charttechnischen Analyse. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (35,55 CHF) im Vergleich zum letzten Schlusskurs (+1,1 %) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Abb-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.