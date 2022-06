alfaview® auf der didacta - die Bildungsmesse 2022

Karlsruhe (ots) -alfaview® präsentierte sich vom 7. bis 11. Juni dem Publikum in Köln auf der wichtigsten europäischen Fachmesse für die Bildungswirtschaft.Nach der digitalen Durchführung der Bildungsmesse (https://www.didacta-koeln.de/presse/presseinformationen/presseinformationen-der-didacta/?fairnumber=0790&fairyear=2022&pressrelease=9&language=DE&abbreviation=DE&datei=pm_0790_2022_9_DE.xml) im Jahr 2021 trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Bildungsbranche, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft erstmals seit drei Jahren wieder in Präsenz, um sich über neue Entwicklungen und Möglichkeiten des Lehrens und Lernens auszutauschen. Etwa 35.000 Besucher informierten sich bei fast 600 Ausstellern aus 55 Ländern über innovative Konzepte, neue pädagogische Ansätze und aktuelle technische Lösungen.Ein Fokus der Messe lag weiterhin auf der Digitalisierung der Bildungsbranche sowie Fragen der Nachhaltigkeit und den damit verbundenen Herausforderungen. alfaview® leistet als DSGVO-konforme Videokonferenzsoftware in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Beitrag, indem es zuverlässig einen standortunabhängigen Präsenzunterricht ermöglicht: In virtuellen Klassenzimmern, Seminarräumen oder Hörsälen können Teilnehmende live und barrierefrei miteinander kommunizieren. Funktionen wie die Bildschirmübertragung und die Live-Transkription und Live-Übersetzung sowie die stabile Verbindung auch bei geringer Bandbreite sorgen dafür, dass alfaview® eine alltagstaugliche und nachhaltige Lösung darstellt, die bereits seit über zehn Jahren erfolgreich im Bildungsbereich eingesetzt wird. So bietet alfaview® Unterstützung bei den dynamischen Reform- und Veränderungsprozessen, die aktuell alle Bildungsbereiche betreffen, wie auf der Messe deutlich wurde.Weitere Informationen zu alfaview®: www.alfaview.com (https://alfaview.com/de/)Das alfaview®-Team steht unter +49 721 35450-450 oder info@alfaview.com zur kostenfreien Beratung für eine maßgeschneiderte alfaview®-Lösung zur Verfügung.Pressekontakt:Sonja Decker: 0721-35450-450presse@alfaview.comOriginal-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuell