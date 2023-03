alfaview auf der Work & Culture-Konferenz 2023

Karlsruhe (ots) -alfaview präsentierte sich am 2. März 2023 mit einem Vortrag zum Thema New WorkNew Work und die damit verbundene Entwicklung neuer Unternehmens- und Führungskulturen standen im Fokus der diesjährigen Work & Culture-Konferenz. Das Event mit über 1500 Teilnehmenden wurde vom Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche bitkom zum dritten Mal organisiert. Als Vorreiter im Bereich der digitalen Transformation und hybrider Arbeitsmodelle war auch alfaview mit einem Vortrag dabei.Wie können sich Unternehmen von alten Normen lösen und zukünftig als Full Digital Company zum Branchenführer werden? Bei dieser Herausforderung müssen verschiedenste Aspekte bedacht werden, die Armin Schweinfurth, Business Development Manager bei alfaview, in seinem Vortrag aufzeigte.Gelingt es, den Arbeitsalltag erfolgreich remote zu gestalten, profitiert nicht nur das gesamte Team von einer besseren Work-Life-Balance, sondern auch die Umwelt von einer ressourcenschonenderen und nachhaltigeren Unternehmenskultur. Grundlegend dafür ist eine stabile und sichere Kommunikationsplattform wie alfaview, die alle Kolleg:innen miteinander verbindet und eine feste Struktur für die Zusammenarbeit bietet.Das alfaview-Team steht unter +49 721 35450-450 oder info@alfaview.com zur kostenfreien Beratung für eine maßgeschneiderte alfaview-Lösung zur Verfügung.Pressekontakt:Sonja Decker:0721-35450-450presse@alfaview.comOriginal-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuell