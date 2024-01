agilon health Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung und das Interesse für Agilon Health haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle 4 Einstufungen als "Gut" eingestuft worden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 276,02 Prozent steigen könnte, was eine Empfehlung von "Gut" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Agilon Health-Aktie momentan als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Agilon Health eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Agilon Health somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.