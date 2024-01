agilon health Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Aktie von Agilon Health wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt positiv bewertet. Von den Research-Abteilungen erhielt sie 4 gute Einstufungen, 0 neutrale und 0 schlechte. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "gut". Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten im Schnitt zu einer ähnlichen Beurteilung. Das Rating für das Agilon Health-Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "gut" (1 gut, 0 neutral, 0 schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Agilon Health liegt bei 27,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 121,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten, die die Aktie als "gut" bewerten.

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Agilon Health war jedoch überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Agilon Health-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 18,83 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 12,55 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen einen Abwärtstrend auf, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.