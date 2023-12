agilon health Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

In den letzten Wochen hat sich bei Agilon Health eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen aufweisen. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Agilon Health in diesem Segment daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, zeigt ein positives Bild, da 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Somit wird die Aktie zuletzt als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Agilon Health liegt bei 27,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 115,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einstufung der Analysten.

Die technische Analyse der Agilon Health-Aktie zeigt eine negative Entwicklung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen einen Unterschied zum letzten Schlusskurs auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung gegenüber Agilon Health in den letzten Wochen negativer geworden ist, die Analysten jedoch weiterhin eine positive Einschätzung abgeben. Die technische Analyse ergibt ebenfalls negative Signale, während die Anlegerstimmung insgesamt neutral ist.