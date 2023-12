agilon health Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Agilon Health-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 4 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen verzeichnet wurden. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 27,75 USD, was einem Aufwärtspotential von 122,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Agilon Health eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Agilon Health derzeit bei 19,05 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 12,46 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -34,59 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -10,74 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Agilon Health geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen von den Anlegern als "Gut" angemessen bewertet wird. Insgesamt ist die Redaktion somit der Auffassung, dass die Aktie von Agilon Health bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" eingestuft werden kann.