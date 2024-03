agilon health Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Agilon Health beträgt der RSI 83,19, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Agilon Health-Aktie über die letzten 200 Handelstage ein Durchschnittsschlusskurs von 14,18 USD. Der letzte Schlusskurs lag allerdings bei 5,23 USD, was einem Unterschied von -63,12 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,79 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,97 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Agilon Health also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Rahmen der Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Agilon Health-Aktie abgegeben, davon waren 3 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die Agilon Health-Aktie. Für den letzten Monat wurden 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen abgegeben, was zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 21,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 311,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Agilon Health daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Agilon Health zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Agilon Health aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.