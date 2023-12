ageas/NV Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauft-Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Für Ageas wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,5 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher wird das Wertpapier mit "Schlecht" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutralere Situation an, weshalb das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität deuten auf eine neutrale Stimmungslage und Diskussion über Ageas hin. Es gab keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung, und die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Ageas-Aktie um +2,3 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ageas beträgt 10, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Versicherungsbranche als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.