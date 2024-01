ageas/NV Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Ageas":

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Ageas festgestellt werden. Diese Veränderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Ageas in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Ageas für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Ageas-Aktie sowohl kurz- als auch langfristig in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 38,6 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 39,31 EUR auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine ähnliche Entwicklung, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Mit einer Dividende von 6,19 % zeigt sich Ageas im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (0 %) als überdurchschnittlich ausschüttungsfreudig. Die Differenz von 6,19 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ageas. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.