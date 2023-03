adesso insurance solutions mit neuer Lösung zur Abrechnung der Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge aus der Pflege

Dortmund (ots) -adesso insurance solutions wird mit in|sure Health Securaid den Privaten Krankenversicherern eine moderne Software zur Abrechnung der Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge aus der Pflege sowie zur Ermittlung der Zahlungen aus der Pflegezeit und dem Pflegeunterstützungsgeld anbieten. Damit erhalten Anbieter von Privaten Krankenversicherungen (PKV) noch in diesem Jahr eine Alternative zu der am Markt bis dato erhältlichen Lösung. Die Dortmunder Experten für Versicherungssoftware erweitern damit ihr Produktportfolio im Bereich der Pflegeversicherung. in|sure Health Securaid wird als Stand-alone-Lösung erhältlich sein, aber ebenso in die Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere integriert. Die Orientierung an den Schnittstellen zur derzeit am Markt verbreitetsten Lösung ist gegeben.Relevanz für PKVen durch zunehmende private PflegeVeranlasst durch die demographische Entwicklung nimmt der Anteil privater Pflegepersonen zu. Dementsprechend sind PKVen gefordert, sich mit der Pflegeversicherung verstärkt auseinanderzusetzen und Lösungen zu etablieren, die eine effiziente Berechnung der Rentenansprüche und des Pflegeleistungsgeld für privat Pflegende ermöglichen."Wir zählen einen Großteil der PKVen in Deutschland zu unseren Kunden und haben eindeutige Signale vernommen, dass der Bedarf an einer alternativen Software groß und dringend ist", so Oliver von Ameln, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions. "Mit in|sure Health Securaid erweitern wir unser Produktportfolio für bestehende Kunden und versprechen uns eine weitere Durchdringung des Marktes der Privaten Krankenversicherung."Pressekontakt:Wilm Tennageladesso insurance solutions GmbHAgrippinawerft 2650678 KölnTel.: +49 221 27850-348wilm.tennagel@adesso-insurance-solutions.deOriginal-Content von: adesso insurance solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell