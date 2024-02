adept Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von Cloudcoco hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf den Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Cloudcoco also eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Cloudcoco-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage) Basis neutral bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, während der RSI25 bei 41,3 Punkten liegt. Somit erhält die Aktie in beiden Fällen eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cloudcoco ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cloudcoco eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 24,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 24 Prozent. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.