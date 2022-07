ad pepper media-Aktie: Ergebnisse des zweiten Quartals!

Wie bereits am 30. Juni 2022 bekannt gegeben, lag der Umsatz der ad pepper Gruppe, eines der führenden Performance Marketing Unternehmen in Europa, im zweiten Quartal deutlich unter dem Vorjahresniveau. Der Bruttoumsatz sank im zweiten Quartal um 10,6 Prozent auf TEUR 23.191 (Q2 2021: TEUR 25.931). Der Konzernumsatz belief sich auf TEUR 5.882 (Q2 2021: TEUR 6.516), was einem Rückgang… Hier weiterlesen