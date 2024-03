aap Implantate Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Aap Implantate-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,86 EUR liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,765 EUR weicht somit um -11,05 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,77 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,65 Prozent). Daher wird die Aap Implantate-Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält die Aap Implantate-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aap Implantate blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aap Implantate besonders negativ diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag rot, während größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dadurch erhält Aap Implantate insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aap Implantate-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 81,82, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 46,27 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Schlecht".