aTyr Pharma Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Diskussionen rund um Atyr Pharma auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 20,45 Punkte, was bedeutet, dass Atyr Pharma momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Atyr Pharma für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Atyr Pharma-Aktie ein Durchschnitt von 1,79 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,46 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1,24 USD, daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Atyr Pharma für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Für Atyr Pharma liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 19 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,46 USD) könnte die Aktie damit um 1201,37 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Atyr Pharma-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.