Zytronic Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Zytronic-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 97,02 GBP verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 80 GBP aus dem Handel ging, was einen Abstand von -17,54 Prozent ergibt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 79,9 GBP erreicht, was einer Differenz von +0,13 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zytronic-Aktie liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Zytronic-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,01 auf, was 66 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die mit 74,42 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

In Bezug auf die Dividende hat Zytronic aktuell ein Verhältnis von 2 zu seinem Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -7,36 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" führt. Daher erhält Zytronic von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.