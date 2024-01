Zytronic Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die britische Firma Zytronic hat eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 2,84 Prozent liegt sie 7,41 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 10 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Zytronic ist in den sozialen Medien negativ. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über die Aktie diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen für die Anleger interessant. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Zytronic unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 25,01 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Der Branchendurchschnitt beträgt 77,22. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Aktivität im Netz war dabei üblich und die Rate der Stimmungsänderung blieb stabil.

Insgesamt wird die Aktie von Zytronic auf Basis der Dividendenrendite, des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Analyse und des Sentiments und Buzz als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Zytronic-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

