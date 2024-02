Zytronic Aktie: Es geht auch anders!

Die britische Firma Zytronic hat im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine niedrigere Rendite von 3,58 Prozent, was 7,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zytronic-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 83,38 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 75 GBP liegt, was zu einer Abweichung von -10,05 Prozent führt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine Abweichung von +7,56 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte und führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie. Hingegen ist der 25-Tage-RSI auf Basis der letzten Handelstage überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird Zytronic daher mit unterschiedlichen Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen beurteilt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.