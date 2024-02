Zytronic Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI von Zytronic für die letzten 7 Tage liegt bei 40,63 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 84,02 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 72,5 GBP liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,33 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat Zytronic in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -38,12 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite 37,28 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.