Zynp, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Aktien ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zynp-Aktie liegt bei 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 50,34 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Zynp-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zynp.

Im Branchenvergleich erzielte die Zynp-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,51 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -11,52 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +6,01 Prozent für Zynp. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Zynp mit -13,09 Prozent um 7,58 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung bei Zynp in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten darauf hin, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Demnach errechnet sich eine "Gut"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zynp beträgt derzeit 2. Dies führt zu einer positiven Differenz von +0,39 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Zynp von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.