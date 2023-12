Zynp Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Aktienkurs von Zynp verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,4 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 12,64 Prozent, was bedeutet, dass Zynp eine Outperformance von +10,76 Prozent erzielte. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Zynp mit 15,7 Prozent über dem Durchschnitt von 7,69 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Zynp zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Zynp investieren, können eine Dividendenrendite von 1,52 % erwarten, was einem Mehrertrag von 0,03 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt in der Automatische Komponenten-Branche entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Zynp beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 45,77 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Zynp daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

