Zynp Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Zynp hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche durchschnittlich um 14,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +9,1 Prozent für Zynp bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,67 Prozent im letzten Jahr, und Zynp übertraf diesen Durchschnittswert um 16,73 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen hat Zynp ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die Dividende von Zynp liegt bei 1,52 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten von 1,49 %. Dadurch ist die Ausschüttung von Zynp nur leicht höher zu bewerten, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Zynp in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Zynp gezeigt. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zynp diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.