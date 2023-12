Zynp Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Zynp-Aktie wird eine Dividende von 1,52 % zugeschrieben, was sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (1,51 %) nur leicht höher bewertet. Der Unterschied beträgt lediglich 0,01 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Zynp liegt derzeit bei 74,07 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Zynp weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich eine Outperformance von Zynp in der "Automatische Komponenten"-Branche. Mit einer Performance von 23,4 Prozent in den letzten 12 Monaten hat Zynp eine Outperformance von +9,97 Prozent im Branchenvergleich erreicht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertrifft Zynp den Durchschnittswert um 16,88 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben bei Zynp zu einer mittleren Aktivität und einer kaum veränderten Stimmungsänderung geführt. Für das langfristige Stimmungsbild wird daher das Gesamtergebnis als "Schlecht" eingestuft.