Zynex Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Zynex beträgt 37,5, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 42,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Investoren, die in die Aktie von Zynex investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 2,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör liegt. Somit fällt die Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Zynex liegt bei 45,89, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Zynex 1 Mal mit "Gut", 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Zynex vor. Die Analysten prognostizieren eine Entwicklung von 3,17 Prozent und ein mittleres Kursziel von 13 USD, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" eingestuft.