Zynex Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Zynex-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 9,33 USD gehandelt. Am letzten Handelstag wurde die Aktie jedoch zu 10,89 USD (+16,72 Prozent Unterschied) gehandelt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,1 USD wurde mit einem Schlusskurs von 10,89 USD (+19,67 Prozent Unterschied) übertroffen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zynex-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die Dividende weist Zynex derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 89,1 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zynex mit einem Wert von 23,91 unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.