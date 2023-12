Zynex Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Zynex liegt bei 1,69, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt eine Bewertung von 28,67, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Zynex-Aktie wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 13 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 19,38 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung lautet daher "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann auch die Aktienkurse beeinflussen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Zynex angesprochen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Zynex derzeit bei 9,33 USD verzeichnet. Der Aktienkurs liegt bei 10,89 USD, was einen Abstand von +16,72 Prozent bedeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,05 USD, was einer Differenz von +20,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.