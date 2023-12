Zynex Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Zynex im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor ist um 39,9 Prozent niedriger. Dies deutet darauf hin, dass die Performance von Zynex um mehr als 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, deren mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -17,79 Prozent lag, schneidet Zynex mit einer Rendite von -39,9 Prozent um 22,11 Prozent niedriger ab. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Zynex in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Titels führt.

Analysteneinschätzungen für Zynex zeigen, dass von den letzten zwölf Monaten 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen vorliegen. Dies entspricht im Schnitt einem "Gut"-Rating. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 13 USD, was einer Empfehlung zur Steigerung um 24,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zynex-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Zynex ein "Gut"-Rating.