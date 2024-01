Zynex Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zynex mit 23 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 23,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Zynex zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 76 Prozent. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 99, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und somit auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Zynex im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,43 Prozent erzielt, was 45,68 Prozent unter dem Durchschnitt (23,26 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 17,02 Prozent, wobei Zynex aktuell 39,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Zynex derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,1 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -89,1 Prozent zur Zynex-Aktie und die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes von Zynex festgestellt, weshalb die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert.