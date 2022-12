Zynerba Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

An der Heimatbörse NASDAQ GM notiert Zynerba per 19.12.2022, 11:09 Uhr bei 0.63 USD. Zynerba zählt zum Segment "Arzneimittel".

Wie Zynerba derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Zynerba erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -84,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 27,7 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -112,14 Prozent im Branchenvergleich für Zynerba bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,71 Prozent im letzten Jahr. Zynerba lag 111,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Zynerba für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Zynerba für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Zynerba insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zynerba-Aktie ein Durchschnitt von 1,13 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,63 USD (-44,25 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,64 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,56 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zynerba ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Zynerba erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

