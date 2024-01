Zwipe AS Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Analyse von Zwipe ergibt eine neutrale Bewertung, da sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung spiegelt sich in den Meinungen und Kommentaren in den sozialen Medien wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Zwipe bei 2,62 SEK liegt, was eine negative Bewertung zur Folge hat. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,41 SEK, was einem Abstand von -84,35 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zwipe aktuell als überkauft betrachtet wird, sowohl im 7-Tage-Zeitraum als auch im 25-Tage-Zeitraum. Daher lautet die Gesamteinstufung des RSI auf "Schlecht".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Analyse eine neutrale bis negative Bewertung für die Zwipe-Aktie ergibt.