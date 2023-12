Zwipe AS Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zwipe-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,22 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0178 EUR liegt, was einer Abweichung von -91,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,05 EUR über dem aktuellen Kurs von 0,0178 EUR, was einer Abweichung von -64,4 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten beiden Wochen wurde Zwipe von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Analyse der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten kann ein aktueller Investor in die Aktie von Zwipe einen geringeren Ertrag von 3,17 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Zwipe daher als "Neutral"-Wert eingestuft.