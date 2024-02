Zwipe AS Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für Zwipe liegt bei 42,72, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 50,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Zwipe-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung im Anleger-Sentiment gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht merklich verändert. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Somit erhält die Zwipe-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse der Zwipe-Aktie zeigt sich, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 2,06 SEK lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei nur 0,4595 SEK, was einem Unterschied von -77,69 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,51 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Zwipe-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Zwipe-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und dem Buzz-Faktor, sowie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Dies sind wichtige Informationen für Anleger, um ihre Investmententscheidungen zu treffen.