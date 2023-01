Zweiter CFO-Day mit Robert Giebenrath: Wachstum sicher und rentabel gestalten

Hannover (ots) -Am 13.01.2023 veranstaltet die RG Finance GmbH den CFO-Day in Hannover. Dieses Kundenevent richtet sich an Unternehmen, die ihr Wachstum sicher und rentabel gestalten möchten. Geschäftsführer Robert Giebenrath, Experte auf dem Gebiet der Finanzstrategie, wird wertvolle Insights und praktische Tipps zur Optimierung der Unternehmensführung vermitteln. Mit dem CFO-Day organisiert der Experte bereits das zweite Event dieser Art.Geschäftsführer Robert Giebenrath: "Ich freue mich sehr auf den CFO-Day und darauf, meine Erfahrungen und Kenntnisse mit den Teilnehmern zu teilen. Gemeinsam werden wir Wege aufzeigen, wie Unternehmen sicher und rentabel wachsen können."Besucher des CFO-Days können sich unter anderem auf Vorträge von Robert Giebenrath und Thorsten Ziehl freuen. Dabei werden die Teilnehmer die Gelegenheit haben, auch ihre eigenen Erfahrungen und Fragen einzubringen. Die Ziele des Events sind die Reflexion bisheriger Ereignisse und die Planung des nächsten Quartals. Zu den weiteren Schwerpunkten gehören die Steigerung der Kundenbindung sowie das Netzwerken mit Kunden und anderen Teilnehmern. Durch diese Kombination bietet der CFO-Day die Möglichkeit, sich intensiv mit den Themen Finanzstrategie und Unternehmensführung auseinanderzusetzen und von ausgewiesenen Experten der Branche zu lernen.Robert Giebenrath ist als externer CFO (Finanzvorstand) tätig. Als Experte auf dem Gebiet der Finanzstrategie verfügt er über langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen und hilft ihnen dabei, ihr Wachstum sicher und rentabel zu gestalten. Mit seinem breiten Know-how und seiner individuellen Herangehensweise bietet er umfassende Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Finanzprojekten und trägt somit wesentlich zum Erfolg von Wachstumsbetrieben bei."Ich bin davon überzeugt, dass sich die Unternehmensführung in den kommenden Jahren entscheidend verändern wird. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder neu zu orientieren und sich auf die zukünftigen Herausforderungen einzustellen. Der CFO-Day bietet die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen und Trends zu informieren und die eigenen Fähigkeiten und Strategien entsprechend anzupassen. Durch Events wie dieses will ich gemeinsam mit den Teilnehmern die Zukunft der Unternehmensführung gestalten", erklärt Robert Giebenrath.Über Robert Giebenrath:Robert Giebenrath ist Geschäftsführer der RG Finance GmbH. Als externer CFO unterstützt er Wachstumsbetriebe in der finanziellen Planung und Absicherung. Gemeinsam mit seinem Team übernimmt er den gesamten finanzstrategischen Bereich seiner Kunden. Dabei kümmern sie sich um die Finanzplanung, implementieren ein sauberes Controlling und beraten zu laufenden strategischen Themen. So ermöglichen sie ihren Kunden ein sicheres und rentables Wachstum. Weitere Informationen über https://www.rg-finance.dePressekontakt:RG Finance GmbHRobert GiebenrathE-Mail: info@rg-finance.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: RG Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell