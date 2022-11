Zweite Verhandlungsrunde für neuen Haustarif bei Volkswagen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall und das Management von Volkswagen setzen am Mittwoch (10.30 Uhr) ihre Gespräche über einen neuen Haustarif für rund 125 000 Beschäftigte des Autoherstellers fort. Dabei fordert die Gewerkschaft - wie in den stockenden Verhandlungen zum Flächentarif in der Metallindustrie - unter anderem acht Prozent mehr Geld. VW hatte zum Auftakt Ende Oktober auf die weltweiten wirtschaftlichen Risiken bei gleichzeitig hohem Investitionsbedarf verwiesen. Die Arbeitnehmervertreter zeigten sich enttäuscht und verlangten eine "Stabilisierung der Einkommen in der aktuellen Lage". Unmittelbar vor der zweiten Runde wollen sich IG-Metall-Mitglieder zu einer Kundgebung vor der Volkswagen-Arena in Wolfsburg treffen.

Der VW-Haustarif gilt für die Stammbelegschaft der sechs westdeutschen Standorte in Wolfsburg, Braunschweig, Emden, Hannover, Salzgitter und Kassel sowie bei einigen Töchtern. Die Friedenspflicht in der laufenden Tarifauseinandersetzung endet am 30. November./jap/DP/ngu