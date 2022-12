Zweistellig wachsender Marktführer auf Allzeithoch und mit weiteren Kurschancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Ein dänischer Marktführer, der regelmäßig neue Allzeithochs erreicht, ist Novo Nordisk (WKN: A1XA8R). Dabei handelt es sich um einen spezialisierten Pharmakonzern. Konkret geht es um den Marktführer für Insulin-Medikamente sowie für Wirkstoffe gegen Fettleibigkeit.

Die Aktie erreichte zuletzt bei einem Kurs von 123 Euro (Stand: 9.12.22) ein neues Allzeithoch. Das Kursplus im laufenden Jahr beläuft sich damit auf 26 %, was deutlich besser ist als der Gesamtmarkt. Über einen Zeitraum von zehn Jahren steht ein Plus von 382 %.

Zusätzlich gab es regelmäßig Dividenden und Aktienrückkäufe. Um es auf den Punkt zu bringen: Es handelte sich dabei um ein äußerst erfolgreiches Investment. Dabei könnte die Erfolgsgeschichte gerade erst so richtig losgehen. Aber beginnen wir erst mal von vorne.

Fokussiertes Gesundheitsunternehmen

Novo Nordisk ist ein fokussiertes Gesundheitsunternehmen. So bezeichnet sich Novo Nordisk zumindest selbst, um nicht pauschal als ein reiner Pharmakonzern eingestuft zu werden.

Reine Pharma-Giganten besitzen oftmals ein problematisches Pharma-Portfolio mit drohenden Patentabläufen. Diese könnten für zukünftige Umsatzrückgänge stehen, sofern nicht neue Wirkstoffkandidaten am Markt zugelassen werden – ein großes Problem, denn die Entwicklung neuer Medikamente ist risikobehaftet und kostet viel Geld.

So weit trifft dieser Sachverhalt vom Grundsatz her auch auf Novo Nordisk zu. Mit Diabetes-Medikamenten haben sich die Dänen aber einen äußerst wachstumsstarken Markt ausgesucht, auf dem sie unangefochten zum Marktführer aufgestiegen sind.

Im Markt für GLP-1 und Insulin besitzen sie einen Marktanteil von 55,7 bzw. 44,2 %. Den Diabetesmarkt dominiert Novo Nordisk mit einem Marktanteil von 31,6 % – Tendenz steigend.

Novo Nordisk: Zweistellige Wachstumsraten weiterhin möglich

Zukünftig dürften zweistellige Wachstumsraten realistisch sein. Neue Fantasie kommt durch das Medikament Wegovy von Novo Nordisk.

Bei Wegovy handelt es sich um ein Medikament gegen Übergewicht, das einmal wöchentlich gespritzt wird. Es ist eine Neuanwendung des Wirkstoffs Semaglutid.

Zugelassen wurde es im letzten Jahr in den USA und es erhielt Anfang des Jahres in Deutschland und in der EU die Zulassung.

Wenig verwunderlich ist daher, dass die Umsätze des Medikaments gegen Fettleibigkeit im laufenden Jahr um 75 % nach oben schossen.

Angesichts der Tatsache, dass es deutlich mehr fettleibige Menschen gibt als Menschen mit Diabetes, dürfte sich hier ein entsprechend großes Marktpotenzial auftun. Genau dieses Szenario spielen die Investoren gerade durch.

Die letzten Quartalszahlen von Novo Nordisk überzeugen

Zusammenfassend fielen die letzten Quartalszahlen ebenfalls überzeugend aus. So konnten die Umsätze in den ersten neun Monaten um 26 % auf 129 Mrd. Dänische Kronen zulegen. Das operative Ergebnis konnte um 28 % auf 57,7 Mrd. Dänische Kronen leicht stärker gesteigert werden

Besonders der schwache Euro sorgte für einen Umsatzschub. Aber auch ohne Währungseffekte ließen sich deutlich zweistellige Wachstumsraten ablesen.

Der Blick auf die Bewertung der Aktie lässt einen jedoch erstarren. So beläuft sich das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 36,5 (Stand: 9.12.22, Reuters). Die Dividendenrendite beträgt 1,2 %.

Auch wenn ein zweistelliges Wachstum realistisch erscheint, so dürfte dieses bereits im Aktienkurs eingepreist sein. Für mich bleibt die Aktie damit bestenfalls eine Halteposition.

