Zweifel am NASDAQ: Apple und Tesla Aktien nicht mehr die sicheren Häfen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Apple und Tesla im China-Dilemma: Experten warnen vor wachsenden Herausforderungen und Risiken für Anleger.

Experten schlagen Alarm: Der chinesische Markt und das Wettbewerbsumfeld in China stellen sowohl den Technologiegiganten Apple als auch den E-Autopionier Tesla vor immer größere Herausforderungen. Diese Entwicklungen könnten laut Marktbeobachtern dazu führen, dass die Aktien der Unternehmen künftig keine sicheren Investments mehr sind.

Die Wirtschaft in China ist zuletzt unter Druck geraten. Die Wachstumszahlen haben enttäuscht und auch die Aktienmärkte sind von der negativen Stimmung betroffen. In diesem Umfeld sind insbesondere Apple und Tesla zunehmend in Bedrängnis geraten und Experten warnen vor weiteren Problemen für die Unternehmen.

Apple musste kürzlich mit einer Preissenkung für das iPhone 15 um bis zu 500 Yuan reagieren, um im hart umkämpften chinesischen Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Insbesondere Huawei und Xiaomi stellen eine ernstzunehmende Konkurrenz für den Technologieriesen dar. Auch Tesla sah sich gezwungen, seine Preise für den Model 3 und Model Y in China aufgrund der Konkurrenz durch BYD & Co. zu senken.

Mike O'Rourke, technischer Chefstratege bei JonesTrading, äußerte kürzlich seine Besorgnis über die Situation von Apple und Tesla in China. Er betonte, dass die beiden Unternehmen täglich mit negativen Schlagzeilen über ihre Geschäfte konfrontiert werden. Auch die Tatsache, dass sie zu den am stärksten von China betroffenen Unternehmen gehören, trage nicht zur Besserung bei.

Jenny Hardy, Portfoliomanagerin beim GP Bullhound Global Technology Fund, sieht vor allem das Wettbewerbsumfeld als potentielle Bedrohung für Apple und Tesla. Sie verweist dabei auf neue Markteinführungen, wie beispielsweise Huaweis neues Luxusmodell Aito M9, die dem Premiumsegment von Tesla Konkurrenz machen.

Auch Peter Navarro, ehemaliger Handelsberater des Weißen Hauses, äußerte sich kritisch zu der Situation von Apple und Tesla in China. Er betont, dass die Unternehmen dem Druck Chinas ausgesetzt sind, ihre Technologie an aufstrebende chinesische Konkurrenten abzugeben, um Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten. Navarro warnt Anleger und rät dazu, über die Sicherheit von Investitionen in diese Unternehmen nachzudenken.

Besonders die steigende Konkurrenz durch Huawei und BYD wird für Apple und Tesla zunehmend zur Herausforderung. Huawei wird bereits als nationaler Champion Chinas gesehen, der von staatlichen Subventionen und dem Diebstahl von Technologien profitiert hat. Der chinesische Konzern gilt mittlerweile als Marktführer in der Produktion von Elektrofahrzeugen und sieht sich als direkter Konkurrent von Tesla.

Experten raten daher Anlegern, die Aktien von Apple und Tesla im Auge zu behalten und gegebenenfalls zu reagieren, um mögliche negative Auswirkungen auf ihre Investitionen in China zu minimieren. Die Lage in China bleibt angespannt und das Wettbewerbsumfeld für die beiden US-Konzerne stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.

Nachricht im Orginal