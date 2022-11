Zwei ausländisch finanzierte Projekte unterzeichnen Verträge zur Ansiedlung im Changzhou National Hi-Tech District mit einer Gesamtinvestition von 135 Millionen US-Dollar

Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Die Unterzeichnung von Vereinbarungen für 53 wichtige Projekte, die von ausländischen Investoren unterstützt werden, fand vor kurzem im Rahmen einer Online-Unterzeichnungszeremonie statt. Gleichzeitig wurden online Plaketten enthüllt, unter Beteiligung aller ausländischer Unternehmen, die einen Standort in der Provinz Jiangsu als ihren Hauptsitz in China oder ihr Produktionszentrum gewählt haben und bereit sind, ihren Betrieb aufzunehmen. Von den 53 Projekten haben sich zwei mit einer Gesamtinvestition von 135 Millionen USD für den Changzhou National Hi-Tech District(CND) als ihren Hauptsitz entschieden, was neue Durchbrüche für CND im Hinblick auf die Gewinnung von von Großprojekten darstellt.Das in Attleboro, Massachusetts ansässige Unternehmen Sensata Technologies hat seine Investition in CND zum dritten Mal erweitert und um 90 Millionen US-Dollar aufgestockt, um ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für seine Sensorlösungen zu bauen. Außerdem sollen sein F&E-Team erweitert, Produktinvestitionen erhöht und intelligente Funktionen in Produktionslinien integriert werden, um einen transformativen Sprung bei Innovation und Entwicklung zu erreichen. „Von der Forschung und Entwicklung bis zur Lieferkette haben wir jetzt alles, was wir brauchen, an einem Ort", sagte Ni Guangshan, Vice President von Sensata Technologies und General Manager der Greater China Automotive Division, mit hoher Zuversicht bezüglich der zukünftige Entwicklung seiner Geschäftsabteilung beim CND.Die in Karlstad, Schweden, ansässige Lesjöfors Group entschied sich für eine Investition von 45 Millionen US-Dollar in den Zhongrui (Changzhou) International Industry Innovation Park, um die Fertigungsanlagen für die Lesjofors Spring Technology (Changzhou) zu bauen. Damit erhöht das Unternehmen seine Produktionskapazität um das Zwei- bis Dreifache und beschleunigt die Möglichkeit des Unternehmens, Marktanteile für seine Stanzteile und Federn auf dem chinesischen Markt zu gewinnen. Wenn die neue Anlage in Betrieb genommen wird, wird erwartet, dass der jährliche Produktionswert 300 Millionen Yuan erreichen wird (ca. 42 Millionen US-Dollar). Xu Lida, Chief Financial Officer des neuen Unternehmens, sagte, dass die Gruppe dem chinesischen Markt große Bedeutung beimisst. Nach Abschluss des neuen Projekts wird eine Produktionsanlage, die Lesjöfors bereits in Shanghai besitzt, in den Changzhou-Betrieb integriert, wodurch die Großproduktion weiter erleichtert wird.Bei der Veranstaltung präsentierten die regionalen Hauptsitze von CR Chem-Mat und Italmatch Investment (Jiangsu) sowie die Produktions- sowie Forschungs- und Entwicklungsanlagen von Chart Cryogenic Engineering Systems (Changzhou) und Baerlocher New Material Technology, die alle vier im CND ansässig sind, ihre Plaketten während der Zeremonie, ebenso wie 57 % aller Unternehmen mit Auslandsinvestitionen in Changzhou.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1927710/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zwei-auslandisch-finanzierte-projekte-unterzeichnen-vertrage-zur-ansiedlung-im-changzhou-national-hi-tech-district-mit-einer-gesamtinvestition-von-135-millionen-us-dollar-301679218.htmlPressekontakt:Zhongliang Wang,+86-13092527003,759965867@qq.comOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell