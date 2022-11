Zwei Master-Programme der PHBS auf Platz 1 in Asien und unter den Top 20 weltweit

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Zwei Studiengänge der Peking University HSBC Business School (PHBS), der Master of Management (https://english.phbs.pku.edu.cn/academics/Master/Management/) (17.) und der Master of Finance (https://english.phbs.pku.edu.cn/academics/Master/Finance/) (20.), wurden von den QS Business Masters Rankings 2023 unter 600 Masterstudiengängen aus 40 Ländern zu den Top 20 weltweit und auf Platz 1 in Asien gewählt. Es ist das erste Mal, dass die Studiengänge der PHBS in einem internationalen Ranking anerkannt wurden.- Das Master-of-Management-Programm gehört zu den besten 10 % der 176 Managementprogramme (https://www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/management/2023) weltweit- Das Master-of-Finance-Programm gehört zu den besten 11 % der 189 Finanzprogramme (https://www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/finance/2023) weltweitIn Bezug auf die fünf Schlüsselkriterien der QS Business Masters Rankings (Beschäftigungsfähigkeit, Vordenkerrolle, Vielfalt der Klassen und der Fakultät, Kapitalrendite und Alumni-Ergebnisse) sticht die PHBS in diesem Jahr bei der Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen hervor – ihre Master-of-Management- und Master-of-Finance-Programme liegen auf Platz 12 bzw. 8. Obwohl die Pandemie erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hatte, hat sich die Beschäftigungsquote der Masterabsolventen der PHBS dem Trend widersetzt und in drei aufeinanderfolgenden Jahren einen „Dreifachsprung" von 95,4 %, 96,6 % und 97,6 % erreicht, wie aus dem jährlichen Beschäftigungsbericht der Schule hervorgeht.Die PHBS mit Sitz in Shenzhen wurde 2004 mit der Vision gegründet, das Engagement der Peking Universität in der globalen Wirtschafts-, Finanz- und Managementforschung zu fördern. Die Schule bietet derzeit ein Doktorandenprogramm, spezialisierte Masterprogramme, ein MBA-Programm, ein Executive MBA-Programm und zahlreiche Programme zur Entwicklung von Führungskräften an. Mit dem Ziel der Internationalisierung ist die PHBS von AACSB, AMBA und EFMD akkreditiert worden und hat einen neuen Campus in Oxfordshire, England, eröffnet.Mit einer vielfältigen Gruppe von Dozenten aus den führenden Universitäten der Welt bietet die PHBS mehr als 130 Graduiertenkurse in englischer Sprache pro Jahr an, die Studenten aus dem In- und Ausland tiefgreifende chinesische Bildungserfahrungen mit einer globalen Perspektive vermitteln. Die Schule entwickelt sich akademisch weiter, denn in den vergangenen Jahren hat die Zahl der Fakultätspublikationen (https://english.phbs.pku.edu.cn/facutly/Publications/) in den besten akademischen Zeitschriften der Welt zugenommen.https://english.phbs.pku.edu.cn/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1955005/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zwei-master-programme-der-phbs-auf-platz-1-in-asien-und-unter-den-top-20-weltweit-301687333.htmlPressekontakt:Yingqi Jin,+86--86-0755-2603-9918Original-Content von: Peking University HSBC Business School, übermittelt durch news aktuell