Zwahlen & Mayr Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktienanalyse von Zwahlen & Mayr ergibt interessante Ergebnisse in Bezug auf die Dividende, Fundamentaldaten, Sentiment und Branchenvergleich.

In Bezug auf die Dividende weist das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die einen Wert von 3,11 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -3,11 Prozent zur Zwahlen & Mayr-Aktie. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,58, was 66 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,78 Prozent erzielt, was einer Überperformance im Vergleich zum Durchschnitt von 4,23 Prozent für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") entspricht. In der Branche "Bauwesen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 3,1 Prozent, wobei Zwahlen & Mayr aktuell 4,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bilanz für Zwahlen & Mayr, wobei die Dividendenpolitik als verbesserungsfähig eingestuft wird, die fundamentale Analyse jedoch eine Unterbewertung signalisiert und die Rendite im Branchenvergleich positiv ausfällt.