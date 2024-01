Zwahlen & Mayr Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Zwahlen & Mayr war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Zwahlen & Mayr beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,03 % im Bereich "Bauwesen". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zwahlen & Mayr-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 166,65 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 157 CHF liegt, was einer Abweichung von -5,79 % entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 164,62 CHF ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie von Zwahlen & Mayr im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,78 % erzielt, was 2,72 % über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Bauwesen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 4,26 %, wobei Zwahlen & Mayr aktuell 3,52 % über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.