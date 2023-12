Zwahlen & Mayr Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Zwahlen & Mayr hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 6,34 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Zwahlen & Mayr eine Outperformance von +1,45 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,39 Prozent, und Zwahlen & Mayr hat mit 1,39 Prozent darüber gelegen. Insgesamt ergibt sich ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zwahlen & Mayr als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zwahlen & Mayr-Aktie liegt der RSI7-Wert bei 50 und der RSI25-Wert bei 53,13, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Zwahlen & Mayr-Aktie von 165 CHF mit -1,06 Prozent Entfernung vom GD200 (166,76 CHF) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 166,38 CHF auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In fundamentalen Analysen gilt die Aktie von Zwahlen & Mayr als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 10,58 liegt die Aktie insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 31,71 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".