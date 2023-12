Zwack Unicum Likoripari es Kereskedelmi NyRt Aktie: Quo vadis?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Zwack Unicum Rt bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Zwack Unicum Rt liegt momentan bei 41,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Gleiches gilt für den RSI25 mit einem Wert von 45,45. Beide Indikatoren zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung für Zwack Unicum Rt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 18231,25 HUF liegt, während der Aktienkurs selbst 18000 HUF beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,27 Prozent und zum GD50 +0,55 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält Zwack Unicum Rt aufgrund der aktuellen Daten eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI und die technische Analyse.

