Zwack Unicum Likoripari es Kereskedelmi NyRt Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Zwack Unicum Rt liegt bei 62,5, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 51 für die Zwack Unicum Rt aufweist. Auch dies wird als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Ausschläge beobachtet wurden und der Meinungsmarkt sich nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Zwack Unicum Rt befasst hat.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen festzustellen waren und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

In Bezug auf die technische Analyse wird ebenfalls eine neutrale Bewertung vergeben, da der Schlusskurs der Zwack Unicum Rt-Aktie sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt nahe dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Aktie also in allen genannten Kategorien als neutral eingestuft.