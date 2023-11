Zuzug in die Schweiz für deutsche Unternehmer rechtssicher gestalten

Meerbusch (ots) -Thorsten Klinkner, Rechtsanwalt und Steuerberater, ist Geschäftsführer der Unternehmerkompositionen GmbH. Er ist spezialisiert auf die Gestaltung von nationalen und internationalen Stiftungs-Strukturen und hat bereits über 100 Gründungsprojekte von Familienstiftungen in Deutschland und Liechtenstein erfolgreich begleitet.Gesellschafter eines Unternehmens, die einen persönlichen Zuzug in die Schweiz planen, sollten dies in Deutschland sorgfältig vorbereiten. Ein Zuzug eines Gesellschafters in die Schweiz löst ohne Gestaltungsmaßnahmen eine Wegzugbesteuerung aus, die mit einer entsprechenden Planung im Vorhinein rechtssicher vermieden werden kann."Die volle internationale Flexibilität auf persönlicher Ebene für alle Familienmitglieder ist erreicht, wenn der Unternehmer im Vorhinein eine unternehmensverbundene Familienstiftung mit Sitz in Deutschland gründet" erläutert Thorsten Klinkner von der Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft UnternehmerKompositionen GmbH.Die Boutiquekanzlei ist auf die Gestaltung unternehmensverbundener Stiftungen spezialisiert. Bei Zuzugsfällen in die Schweiz übernimmt sie auch federführend die Kommunikation mit den Schweizer Behörden und stellt auf diese Weise sicher, dass Rechtssicherheit über die steuerliche Beurteilung der Stiftung in der Schweiz besteht.Damit kann der Unternehmer ohne eine Wegzugsbesteuerung auszulösen in die Schweiz umziehen.Ergänzend begleitet Thorsten Klinkner bei der Wahl des Wohnsitzes in der Schweiz. "Die kantonalen Unterschiede sind groß und es gibt zahlreiche Besonderheiten, die sich von unserem deutschen Verständnis unterscheiden. Wir arbeiten in der Schweiz mit einem praxiserprobten Netzwerk vertrauensvoll zusammen und beraten zuzugsinteressierte Unternehmerfamilien."Schließlich begleiten die UnternehmerKompositionen beim Aufbau neuer unternehmerischer Strukturen in der Schweiz. Die Schweiz ist insbesondere als Holdingstandort für neue internationale Geschäftsbereiche eine sehr interessante Option. Der Aufbau neuer Strukturen kann dabei auch ausgehend von einer unternehmensverbundenen Stiftung in Liechtenstein erfolgen. Auf diese Weise wird die Substanz bestmöglich geschützt."Es lohnt sich, den Zuzug in die Schweiz langfristig vorzubereiten" so Thorsten Klinkner von der Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft UnternehmerKompositionen GmbH. Das Unternehmen ist auf die Errichtung und Beratung von unternehmensverbundenen Familienstiftungen als Instrument einer zukunftsorientierten Eigentümerstruktur spezialisiert, auch mit grenzüberschreitendem Bezug (www.unternehmerkompositionen.com).Über UnternehmerKompositionen:Die UnternehmerKompositionen Rechtsberatungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft mbH ist ein von Rechtsanwalt und Steuerberater Thorsten Klinkner geführtes Spezialunternehmen mit Sitz in Meerbusch bei Düsseldorf. Das Unternehmen ist zu 100 Prozent auf die Entwicklung von langfristigen Stiftungs-Strategien für Familienunternehmen und professionelle Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum spezialisiert. Im Mittelpunkt der Beratung steht die Schaffung von Klarheit und Stabilität. Nach der sorgfältigen Klärung der Lebensplanung, der familiären Situation und der unternehmerischen Strategie wird ein wirtschaftliches und steuerliches Konzept entwickelt, um Vermögenswerte (Beteiligungen, Immobilien-Portfolios, Wertpapiere etc.) bestmöglich zu schützen und in einem stabilen Rahmen langfristig weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt dieses Ordnungsrahmens steht die Stiftungssatzung als Partitur für die Gestaltung der Zukunft. Eine fundiert durchdachte Stiftung ist ein tragfähiges Instrument für den dauerhaften Vermögensschutz. Sie gibt den Impuls, neben der persönlichen Lebensplanung die Systeme Familie, Unternehmen und Vermögen individuell zu betrachten und nach den jeweils eigenen Prinzipien zu strukturieren. Die UnternehmerKompositionen begleiten den gesamten Prozess mit zehn Mitarbeitern und vier Beratern in einem prozessorientierten Beratungsansatz strategisch, steuerlich und rechtlich aus einer Hand. Weitere Informationen unter www.unternehmerkompositionen.comPressekontakt:UnternehmerKompositionenRechtsberatungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft mbHThorsten Klinker, Rechtsanwalt und SteuerberaterAm Meerkamp 2640667 MeerbuschTelefon: 02132 9157490E-Mail: thorsten.klinkner@unternehmerkompositionen.deInternet: www.unternehmerkompositionen.comOriginal-Content von: UnternehmerKompositionen Rechtsberatungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell