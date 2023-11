Zuvor nie günstiger: Dreame Technology hat tolle Rabatte am Black Friday

Berlin (ots/PRNewswire) -Dreame Technology (https://dreametech.club/3QRZhBS), ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Smart Home und Haushaltsgeräte, haut seine hochwertigen Geräte jetzt nämlich mit bis zu 200 Euro Rabatt aus. Neben Saugrobotern sind dabei auch Akku-Staubsauger und Saugwischer im Angebot.Egal, ob vollkommen autonome Saugroboter oder Akku-Staubsauger – am Black Friday lohnt sich die Shopping-Tour für nützliche Haushaltsgeräte. So kommen Sie etwa schon für nur 699 Euro an den Dreame L10s Ultra (https://www.amazon.de/Dreame-Wischfunktion-Staubentleerung-Selbstreinigung-3D-Hinderniserkennung/dp/B0B8X43GQH?maas=maas_adg_FD92097F3BE80624B6F285B76510171C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) Saugroboter samt Wischfunktion und Station. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Angebote genauer vor.- Dreame L10 Prime Saugroboter für 449 Euro (https://www.amazon.de/Dreame-L10-Prime-Wischroboter-Automatischer/dp/B0C717F2ZV?maas=maas_adg_6844F6BE3F48FC6107B97D6F227EA191_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Jetzt kommen wir doch direkt beim preiswerten Dreame L10 Prime Saugroboter. Rund um den Black Friday gibt's das starke Gerät dank 150 Euro Rabatt schon für lediglich 449 Euro. Hierbei handelt es sich um den absoluten Tiefstpreis! Mit einer Saugleistung von 4.000 Pa, der starken Navigation dank LDS-Technologie sowie zwei rotierenden Wischmopps saugt, navigiert und wischt der kleine Haushaltshelfer effektiv durch deine eigenen vier Wände. Ebenfalls cool: Der Saugroboter erkennt Teppiche und hebt hierfür automatisch die Wischmopps an. Ein absolutes Highlight ist zudem die Waschstation. Diese steuert der Saugroboter nach getaner Arbeit nämlich vollkommen eigenständig an, reinigt automatisch die Wischmopps und trocknet diese sogar.- Dreame L20 Ultra Saugroboter für 999 Euro (https://www.amazon.de/Dreame-MopExtendTM-Technologie-Moppentfernung-selbstreinigender-Basisstation/dp/B0CF1R9BCQ?maas=maas_adg_F46C20FDE92DFFF1602431F775166013_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Mit dem Dreame L20 Ultra gibt's ebenfalls noch ein absolutes Oberklasse-Modell im Sale. Für die starke 7.000-Pa-Saugkraft und coole Features wie die innovative MopExtend-Einheit – womit selbst Randbereiche deiner Wohnung effektiv gereinigt werden – zahlen Sie mit 999 Euro aber auch den höchsten Preis. Gleichzeitig gab's den Saugroboter aber ebenso zuvor noch nie günstiger. Wenn Sie also ein High-End-Gerät suchen, können Sie während des Black Fridays massiv sparen.- Dreame R20 Akku-Sauger für 299 Euro (https://www.amazon.de/Dreame-Staubsauger-Schmutzerkennung-LED-Bildschirm-Hausreinigung/dp/B0C5MDCNLZ?maas=maas_adg_3375F143B2CBD283703A28FA2D3F6D87_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Neben den starken Saugrobotern haut Dreame auch seine Akku-Sauger zum Black Friday im Angebot raus. Der Dreame R20 ist dabei beispielsweise ebenfalls 25 Prozent billiger und mit einem Preisschild von 299 Euro so günstig wie nie zuvor! Das Gerät punktet unter anderem mit einer Saugleistung von 190 AW sowie einer starken Akkulaufzeit von bis zu 90 Minuten. Dank des geringen Gewichts und den verschiedenen Aufsätzen sind Sie mit dem Akku-Sauger zudem stets flexibel unterwegs.- Dreame H12 Pro Nass-Trockensauger für 333 Euro (https://www.amazon.de/Dreame-Kantenreinigungsb%C3%BCrste-Selbstreinigungsfunktion-Schmutzerkennung-HHR25A/dp/B0BJVN2LH7?maas=maas_adg_64C3A8063A6C6A830D0DFF5C0070B5DD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Nicht nur saugen, sondern auch wischen kann hingegen der kabellose Dreame H12 Pro Nass-Trockensauger für 333 Euro. Hiermit erledigen Sie somit gleich zwei lästige Haushaltsaufgaben in einem und entfernen selbst hartnäckigen Schmutz. Neben der erstaunlich leichten Handhabung, mit der Sie gefühlt über deine Böden gleiten sollen, punktet das Gerät insbesondere mit der coolen Selbstreinigungsfunktion samt Heißlufttrocknung. Dadurch bleibt der Saug-Wischer stets im optimalen Zustand, ohne die Entstehung von Schimmel oder unangenehmen Gerüchen.Über Dreame Technology:Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/DreameDeutschland/), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_dach/). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283372/PR_____1920_1080.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zuvor-nie-gunstiger-dreame-technology-hat-tolle-rabatte-am-black-friday-301995420.htmlPressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell