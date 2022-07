Zusätzliche Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 21.07.2022

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel 8:00 Uhr:Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Donnerstag, den 21.07.2022 zwei zusätzliche Pressemitteilungen mit den Titeln "Fakten zur Energieversorgung: Verbrauch und Stromerzeugung, Jahr 2020 und 1.Quartal 2022" und "Spargel- und Erdbeerernte (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2022" veröffentlichen. +++Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell