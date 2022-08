Zurück ins Büro! Wall-Street-Banken setzen Zeichen für persönliche Arbeit

Kürzlich forderte JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) 40 % seiner Mitarbeiter auf, nur wenige Tage in der Woche zu arbeiten, und 50 %, an fünf Tagen in der Woche ins Büro zu gehen. Zum Leidwesen einiger Arbeitnehmer, so berichtet Business Insider, sammelt die weltweit führende Investmentbank Informationen über die Aktivitäten ihrer Mitarbeiter, um sie zur Rückkehr ins Büro zu bewegen,… Hier weiterlesen