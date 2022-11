Zurück zu den Wurzeln: Kognitiv ist wieder Seekda

Wien (ots) -Die Vermarktung der Kognitiv Produkte in Europa erfolgt seit dem Sommer 2022 nunmehr wieder unter der Marke Seekda.Die Rückkehr zu Seekda unterstreicht die große Bedeutung der DACH-Region und des europäischen Marktes für das Unternehmen und die Bereitschaft, sich konsequent an den Bedürfnissen und den Wünschen der Kunden dieser Region zu orientieren. Hoteliers bei Seekda profitieren somit künftig von zusätzlichen Möglichkeiten und Ressourcen, die die neue Geschäftsausrichtung bietet, indem sie dem technologischen Standard unserer Zeit weiterhin einen Schritt voraus sein können.In diesem Rahmen präsentiert Seekda seine neue Homepage (https://www.seekda.com/). Hier erhalten Sie, egal ob Hotelier, Partner oder Interessent, einen detaillierteren Überblick über die Kernkompetenzen und das Leistungsspektrum des Unternehmens. Soziale Kanäle und eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit werden in den kommenden Wochen folgen.Effizienz und Sicherheit immer an erster StelleIn einer vollständig digitalisierten Welt ist Informationssicherheit für alle Unternehmen essenziell. Aus diesem Grund legen immer mehr Hotels besonderen Wert auf Compliance- und Sicherheitszertifizierungen. Seekda hat in diesem Rahmen die Zertifizierung Type 2 SOC 1 & ISAE 3402 abgeschlossen, was im Wesentlichen der ISO 27001 Zertifizierung entspricht. Dies ist ein internationaler Prüfungsstandard, durch den, neben den Kontrollzielen und deren Implementierung, auch die operative Wirksamkeit der Abläufe auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Integrität der Verarbeitung, Vertraulichkeit und Privatsphäre geprüft wird. Der Zertifizierungsprozess dauerte viele Monate und analysierte die internen Abläufe und die Infrastruktur von Seekda sehr gründlich. Die Erlangung dieses Zertifikats stellt sicher und bescheinigt, dass das Unternehmen Daten sicher verwaltet, um die Interessen der Kunden und die Privatsphäre der Gäste zu schützen.Auf Bestehendem aufbauen – Mit neuen Ideen durchstartenNach herausfordernden Jahren, die die gesamte Tourismusbranche vor neue, unerwartete Prüfsteine gestellt haben, lässt sich eines klar herauslesen – Der Trend stimmt wieder! Neueste Auswertungen der Buchungstrends zeigen ein enormes Wachstum an Buchungen bei einer signifikant niedrigen Anzahl an Stornierungen. Seekda stellt in diesem Zusammenhang ein unverzichtbares Werkzeug und somit die perfekte Ausgangsbasis für ein rasch wachsendes Geschäft dar. Einen wesentlichen Anteil an einem effizienten Vertrieb und eine damit einhergehende Steigerung der Direktbuchungen steuert insbesondere die neue Buchungsmaschine von Seekda KUBE (https://www.seekda.com/bookingengine) bei. Immer mehr Hoteliers setzen auf die KUBE und bieten somit ihren Gästen ein optimales Buchungserlebnis. Über 40% der Hotels und Ferienwohnungen in Österreich haben sich laut dem letzten ÖHV-Technologie Report für Seekda entschieden.Über SeekdaSeit über 15 Jahren erarbeitet sich Seekda die unumstrittene Marktführerschaft im Bereich eTourismus im Alpenraum. Der Channel Manager ermöglicht die einfache Steuerung und Synchronisierung von Preisen und Verfügbarkeiten sowie die Einstellung von umsatzsteigernden Marketingfunktionen. Das Portfolio von Seekda beinhaltet unter anderem eine leistungsfähige Booking Engine (KUBE), Anbindungen zu den populärsten OTA und Meta-Kanälen sowie Hotel Programmen (PMS) und den Zugang zu exklusiven Kundenbindungsprogrammen.Pressekontakt:Hotel Technology Teamhts@seekda.com+43 1 2365084-88Original-Content von: seekda GmbH, übermittelt durch news aktuell