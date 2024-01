Zurn Water Solutions Aktie: In selten guter Lage!

Für Zurn Elkay Water liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 28,5 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 1,24 Prozent steigen könnte, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Die Zurn Elkay Water-Aktie erhält insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer haben sich in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen ergeben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zurn Elkay Water-Aktie ein "Gut"-Signal ist, da er sich um +5,59 Prozent vom GD200 entfernt. Der GD50 weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -3,43 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Zurn Elkay Water-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zurn Elkay Water-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage liefern ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigen die Analysen der Analystenmeinungen, des Sentiments und der technischen Indikatoren, dass die Zurn Elkay Water-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

